Altro Calcio 15 anni fa l'ultima partita di Maradona

Sono trascorsi quindici anni esatti dalla partita di addio al calcio per Diego Armando Maradona. Alla Bombonera di Buenos Aires scesero in campo la Nazionale argentina e una selezione di campioni. Ma i 50mila sugli spalti erano naturalmente tutti per il Pibe de oro. Nel mare di cartelli e striscioni, uno diceva: "Da Salerno, 18.000 chilometri, solo per Diego". "Il momento è arrivato - disse Maradona prima di scendere in campo - Certo, 41 anni pesano". Fu una serata memorabile. Su due maxischermi le tappe della carriera del campione, i suoi gol, le sue azioni piu' belle. Quel giorno il quotidiano sportivo Olè titolò "Siamo tutti Diego", mentre il più importante giornale argentino, il Clarin, scrisse "Il giorno 10". L'ex re di Napoli pianse a lungo nel dopopartita. "Vi prego - disse il capitano dell'Argentina campione del mondo nell'86 - fate che questo amore non finisca mai". Il Pibe de oro fece grande anche il Napoli per sette anni, fra il 1984 e il l991, guidando gli azzurri alla vittoria di due scudetti.