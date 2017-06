Altro Calcio 10 anni di iPhone e 10 anni di selfie indimenticabili

Dallo storico selfie di Totti dopo il gol nel derby allo scatto direttamente dalla sala parto della coppia Icardi-Wanda, dal selfie stick di Bobo Vieri ad Epic Brozo passando per la discutibile posa di Mexes in compagnia del Papa, le pose hot di Osvaldo e tanto tanto altro. L'iPhone compie dieci anni, ecco alcuni degli scatti storici che i calciatori ci hanno lasciato in eredità...