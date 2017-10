Altro Calcio "Un tifoso israeliano si è avvicinato a Isco con un coltello"

Paura al termine di Israele-Spagna. Sei tifosi israeliani hanno invaso il campo e come riferisce "The Times of Israel" uno di loro si è diretto verso Isco con un coltello in mano. L'arma gli è caduta dalle mani prima di raggiungere il centrocampista: l'uomo è stato arrestato dalla Polizia insieme agli altri invasori. Il portavoce delle forze dell'ordine ha provato a minimizzare: "Non ci sono state falle, le usuali misure di sicurezza sono state effettuate durante e dopo la gara".