Altro Calcio 'Un Gol Per Ripartire', Zanetti nelle Marche per i giovani

Bagno di folla per il vicepresidente Javier Zanetti che oggi è stato in visita a Tolentino, provincia di Macerata, nelle Marche, nell'ambito del progetto nerazzurro 'Un Gol Per Ripartire', la campagna di solidarietà per le zone colpite dal sisma realizzata con il Centro Sportivo Italiano grazie ai 200.000 euro donati da Suning Sports. Obiettivo della campagna contribuire alla rinascita sociale e sportiva dell'area attraverso tante attività dedicate ai giovani e la realizzazione di un Impianto Sportivo in grado di stimolare tanto l'attività competitiva quanto quella ludica.