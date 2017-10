Altro Calcio "Tutti ad abbracciare Candreva, e Ventura?" il web non perdona

L'Italia batte l'Albania 1-0 in trasferta e si regala la sicurezza di disputare i playoff da testa di serie, ma al momento del gol di Candreva Ventura resta quasi impassibile e non esulta ("Perché mi sembrava giusto essere in vantaggio, ma ero contento") mentre tutta la panchina corre verso l'esterno dell'Inter: un particolare che non è sfuggito alla Rete...