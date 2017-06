Altro Calcio "Torna presto combattente": Inter e Milan al fianco di Ibra

Inter e Milan non fanno mancare la loro vicinanza a Zaltan Ibrahimovic dopo il grave infortunio rimediato contro l'Anderlecht in Europa League. Le notizie che arrivano dall'Inghilterra (rottura del crociato destro) non sono incoraggianti: lo svedese avrebbe concluso in anticipo la stagione e anche la sua carriera potrebbe essere a rischio. "I campioni come te non mollano mai, forza Ibra!" si legge in in un tweet dell'Inter. "Chi è combattente una volta lo è per sempre. Riprenditi e torna presto!" è invece il testo del messaggio del Milan sul social network