Altro Calcio "Terremoto in Italia!", "Catastrofe storica": le reazioni all'estero

"Terremoto in Italia!": questo il grande titolo sulla homepage del quotidiano francese L'Equipe, che questa sera ha annunciato anche con notifiche sui cellulari francesi, esattamente al 90' di Italia-Svezia, che il mondiale sarà senza gli azzurri. "Ciao Italia!" è l'altro titolo de L'Equipe, secondo il quale "la Nazionale sparisce dalla cartina del calcio mondiale". "L'Italia eliminata dopo lo 0-0 nella partita di ritorno contro la Svezia", gli azzurri "non vedranno i mondiali", scrive invece France Football. "Un Mondiale senza l'Italia!" (AS), "Catastrofe storica, la prima Coppa del Mondo in 60 anni senza gli azzurri" ('Marca'), "Buffon non merita questa Italia": questi sono i titoli 'strillati' dai principali quotidiani sportivi spagnoli, mentre quelli svedesi esultano: "Miracolo a Milano, Svezia al Mondiale", è il titolo d'apertura di Aftonbladet.