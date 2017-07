Altro Calcio "Sono dipendente da Mourinho": Viv, 59enne con 20 tatuaggi di Josè

"Morirei per vedere Mourinho in carne ed ossa. E' l'unico uomo per cui tradirei mio marito" ha confessato al Mirror la 59enne Vivien Bodycote, probabilmente la più grande tifosa di Josè Mourinho in assoluto. La donna, infatti, ha dedicato ben 20 tatuaggi allo Special One: "L'ultimo che ho fatto è il più grande di tutti e lo adoro, anche se ormai ho perso il conto di quanto siano in totale, perché non appena ne finisco uno, penso subito a quello successivo. Non passa un giorno che non guardi una sua foto in rete, sono dipendete da José Mourinho e non vedo l'ora che la stagione riprenda".