Altro Calcio "Se trovate la nostra difesa, mandatela a Mönchengladbach"

Al Borussia Mönchengladbach non manca di certo l’autoironia. Il club tedesco sabato ha perso 6-1 contro il Borussia Dortmund e così su twitter ha voluto mandare un messaggio al Real Madrid, diretto in Germania per sfidare i gialloneri in Champions. "Se trovate la nostra difesa, mandatela a Mönchengladbach" ha twittato la società di Rolf Königs in risposta ai blancos...