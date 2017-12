Altro Calcio "Ronaldo restituisce il Pallone d'oro!". Ma è solo uno scherzo

"Clamoroso, Cristiano Ronaldo restituisce il Pallone d'oro". Uno straniero catapultato sulla homepage del Mundo Deportivo, prestigioso quotidiano di Barcellona, potrebbe pensare che la notizia sia vera. Certo, a leggere il testo il dubbio viene subito: c'è persino un virgolettato di CR7 nel quale il giocatore ammette che "tutto il pianeta ancora una volta ha visto che il più forte è Messi, per cui non merito il Pallone d'oro". Tutto falso, naturalmente: il falso scoop è firmato "Narciso de Madeira", con chiaro riferimento ironico all'ego e al luogo di origine di Ronaldo. In Spagna, semplicemente, è il giorno degli "inocentes", il nostro pesce d'aprile. E anche i quotidiani si divertono con gli scherzi...