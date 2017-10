Altro Calcio "Real, se hai bisogno sono pronto..."

Ronaldo, il Fenomeno, in soccorso del Real Madrid. I blancos stanno vivendo un momento di crisi dopo il ko interno contro il Betis che ha fatto precipitare la squadra di Zidane a -7 dal Barcellona. L’ex attaccante, ambasciatore del club spagnolo, non è preoccupato per i risultati delle merengues come riferisce As: “Anche l’anno scorso è accaduto qualcosa di simile, poi i Blancos alla fine hanno vinto la Champions". L’ex attaccante ha commentato anche la difficoltà delle punte del Real a trovare la via del gol: "La perdita di Morata è stata importante, ma Mayoral è fenomenale. Poi c’è il giocatore più forte del mondo, Cristiano e con lui Benzema che segna molti gol. In ogni caso, se dovesse succedere qualcosa e i ‘nove’ dovessero avere problemi, mi rimetterò in forma".