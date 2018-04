Altro Calcio "Questa foto lo dimostra: Messi in realtà non è umano"

Il Mundo Deportivo esalta Leo Messi. Non per una giocata in partita (domenica la Pulce ha segnato su punizione il gol numero 600 tra i professionisti) ma per un'immagine postata dall'argentino su Instagram, un'mmagine 'curiosa' durante un allenamento. "Dalla fotografia si osserva come il suo ginocchio e la sua caviglia siano ruotati di quasi 180 gradi. Un'ulteriore dimostrazione che uno dei più forti giocatori della storia, in realtà, non è umano" scrive con ironia il quotidiano catalano nel commentare il tocco del pallone da parte del fuoriclasse. E voi siete d'accordo?