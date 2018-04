Altro Calcio "Palermo, Bacconi licenziato": ha resistito 4 giorni!

Nel giorno del record di Vincenzo Montella, con due esoneri nella stessa stagione in due club diversi, Zamparini non ha voluto "sfigurare": al di là del divorzio da Tedino dopo il crollo di Venezia, a quattro giornate dalla fine, a Palermo tiene banco il licenziamento di Adriano Bacconi, il match-analyst chiesto a gran voce dal tecnico accontentato dal patron solo quattro giorni fa. Così, all'indomani del tonfo contro Inzaghi, secondo il Giornale di Sicilia a saltare è anche Bacconi, reso famoso più dalla tv che dalla collaborazione con Mancini e altri allenatori in passato. "Speravo anche potesse arrivare prima - aveva detto Tedino - Lui non è solo un match analyst, né un tattico. E’ una persona che con la sua esperienza potrà darci qualcosa in più sotto l’aspetto della credibilità del nostro lavoro. Lo reputo il migliore in circolazione". Zamparini aveva parlato così di Bacconi: "Il suo curriculum è di grande livello e parla per lui, mi auguro che faccia bene e che rimanga con Tedino anche l’anno prossimo. Ho accontentato l’allenatore malgrado i costi. Gli ho detto 'Va bene, vorrà dire che lo scalerò dal suo stipendio'. In questo momento, se mi dicesse che portando sua sorella a fare la consulente avessi la certezza che vinciamo, porterei anche sua sorella nel Palermo". Perdendo col Venezia alla "prima" di Bacconi, il patron non ci ha più visto: via Tedino e, a quanto pare, anche Bacconi.