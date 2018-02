Altro Calcio "Matic, hai tre giorni liberi": Mourinho, il bigliettino era un premio?

Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, ha svelato su Instagram il contenuto del bigliettino ricevuto da José Mourinho a dieci minuti dalla fine di Manchester United-Chelsea, partita vinta 2-1 dai Red Devils. "You have three days off", è il messaggio del "pizzino" postato, accompagnato da una faccina sorridente. Traduzione: "Hai tre giorni liberi". Solo uno scherzo? Probabile. Il tecnico ha fatto recapitare il bigliettino da Bailly, appena entrato, al compagno di squadra. Magari Mourinho ha davvero premiato il giocatore per la sua prestazione, fornita tra l'altro proprio contro il Chelsea, la squadra che in estate l'ha "scaricato". Ma è difficile immaginare che l'abbia fatto a partita in corso. E il gesto di Matic in fuga da Willian che provava a sbirciare cosa ci fosse scritto nel bigliettino lascia pensare che fossero indicazioni tattiche.