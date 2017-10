Altro Calcio "Maradona ha denunciato le sue due figlie". Il manager smentisce

La notizia rimbalza dall'Argentina. Secondo i media locali Diego Armando Maradona avrebbe denunciato le figlie. Il motivo? Dalma e Gianina avrebbero sottratto all'ex fuoriclasse quasi 2 milioni di euro (1 milione e 850 mila dollari) in seguito conservati in una banca uruguaiana. La regista dell'operazione sarebbe Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, che avrebbe spinto le due ad agire in questo modo. Ma Stefano Ceci, avvocato e manager dell'attuale tecnico del Dibba Al-Fujairah fa chiarezza a Marte Sport Live: "Maradona ha denunciato da tempo Claudia Villafane che si sarebbe appropriata di alcuni appartamenti a Miami e di alcuni conti correnti. Ci sono delle indagini in corso. E’ uscito fuori un altro conto corrente in Uruguay a favore di Dalma e Giannina. E’ stato aperto quando avevano 10 e 12 anni, cosa non possibile. Maradona non ha mai pensato di denunciare le figlie, sarebbe assurdo. Diego ha solo chiesto che entrambe vengano ascoltate dal giudice e quest'ultimo potrebbe decidere di ascoltarle in merito a questo conto è stato manipolato da Claudia".