"La squadra di calcetto è pronta", Del Piero fa impazzire il web

“La squadra di calcetto è fatta… portiere volante?”. Alessandro Del Piero ha postato questa foto in compagnia di Figo, Cafu, Shevchenko e Raul e ha letteralmente scatenato il web. “C’è più magia in questa foto che in tutti i film di Harry Potter…”, “Quando vuoi Ale, chi perde paga”, “Prenoto io il campo”: sono state tantissime le risposte degli appassionati, lo scatto ha scatenato la nostalgia dei tifosi.