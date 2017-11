Altro Calcio "Inzaghi sposa la sua Gaia: Pippo e la Marcuzzi testimoni"

Simone Inzaghi sposerà presto la sua Gaia Lucariello. Il settimanale Chi rivela che il tecnico della Lazio ha deciso di convolare a nozze con la sua compagna dopo 7 anni di fidanzamento e la nascita del piccolo Lorenzo, che ora ha 4 anni. La cerimonia è prevista la prossima estate e la coppia avrebbe già scelto i testimoni: per Simone il fratello Pippo, per Gaia Alessia Marcuzzi, ex compagna del futuro marito e madre di suo figlio Tommaso.