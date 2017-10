Altro Calcio "In ospedale 12 giorni per la meningite: mi sono ritrovato da solo"

Attualmente è in forza all'Antalyaspor, formazione turca nella quale militano anche Menez ed Eto'o, ma Samir Nasri in un'intervista a Canal+ ha voluto ricordare il periodo vissuto a Marsiglia. "Indubbiamente il calcio è un mondo di ipocriti: nel mio ultimo anno in Francia sono stato in ospedale per 12 giorni con la meningite e ho visto il vero lato delle persone. Quando tutto andava bene ed ero il piccolo principe di Marsiglia, erano tutti lì per me, ma quando stavo per morire mi sono ritrovato da solo" le parole del centrocampista 30enne. Nasri si è quindi sfogato per le numerose critiche rivolte nei suoi confronti nel corso della sua carriera: Dopo aver lasciato l’Arsenal, ho firmato per il Manchester City, ho guadagnato un sacco di soldi e sono stato chiamato mercenario. Quando si tratta di me, allora sono un mercenario, ma quando si parla di qualcun altro, non lo è più. Da quando ho cominciato a capire come funzionano le cose sono cambiato e ho deciso di diventare chi sono adesso: sincero, senza filtri, dicendo le cose come le vedo. Se ti piace, beh fantastico, se non ti piace, poco male.”