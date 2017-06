Altro Calcio "Ibra, se resti puoi avere mia moglie" e lui arriva in 'supercar'

A Stoccolma per la finale di Europa League tra Ajax e Manchester United c'è anche Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi al ginocchio nel ritorno dei quarti di finale. Lo svedese è arrivato alla Friends Arena utilizzando una macchinina perchè non vuole farsi vedere con le stampelle, intanto i tifosi gli dedicano striscioni inequivocabili per chiedergli di restare a Manchester: "Ibra, se resti puoi fare sesso con mia moglie" promette un fan dei Red Devils...