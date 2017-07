Altro Calcio "Hei Cassano, facciamo una canzone insieme?"

"26 luglio.

Caro Antonio, il tuo enorme talento non è mai stato in dubbio, c'è anche chi dice che in Italia nessuno abbia mai eguagliato le tue doti calcistiche. Hai annunciato il tuo addio al calcio, peccato...

Mi è venuta un'idea. So che ami molto la musica, perché non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti?

E potrai giocare a calcio fino a settant'anni!

Carolina Marcialis #antoniocassano