Altro Calcio "Grazie Claudio": i tifosi del Leicester omaggiano Ranieri

Leicester in campo per la prima partita dall'esonero di Claudio Ranieri e i tifosi delle Foxes manifestano tutta la loro riconoscenza e gratitudine all'allenatore italiano che ha regalato loro uno storico e indimenticabile titolo. Nella notte dell'addio a Ranieri grande prova del Leicester, che nel Monday Night della 26esima giornata batte il Liverpool 3-1 e festeggia la prima vittoria in campionato nel 2017 portandosi a +2 sulla zona retrocessione. I gol portano la firma di Vardy (doppietta) e Drinkwater, mentre il gol di Coutinho è inutile per i Reds, che scivolano a 14 punti dal Chelsea capolista.