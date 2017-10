Altro Calcio #EntregaBrasil, l'appello sexy della coniglietta di Playboy

#EntregaBrasil, l'hashtag lanciato dai tifosi della Seleçao per chiedere al Brasile di perdere la prossima partita contro il Cile per inguaiare gli storici rivali dell'Argentina, diventa sempre più virale e coinvolge anche...le Conigliette di Playboy. A poche ore dalla gara Daniella Chavez, modella e grandissima fan della Roja, ha tentato di convincere i brasiliani giocandosi l'asso: "Se il Brasile non aiuta il Cile, io non andrò più a Copacabana" ha scritto a corredo di una serie di foto da far girare la testa.