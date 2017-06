Altro Calcio "Dilly gone", "Decapitato": la cacciata di Ranieri sui giornali inglesi

Come era prevedibile l'esonero di Ranieri domina nelle prime pagine dei quotidiani inglesi, sportivi e non solo. Con toni diversi i quotidiani britannici parlano di licenziamento shock e "imperdonabile" rivelando anche che sono stati i giocatori, in particolare quelli della vecchia guardia, a chiedere alla società la testa del tecnico nove mesi dopo la storica conquista della Premier League...