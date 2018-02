Altro Calcio "CR7 è il ragazzo perfetto", Tanya stuzzica Ronaldo

Tanya Mityushina è una delle modelle più apprezzate del momento. Nata a Perm (in Russia), classe 1993, nell'ambiente molti hanno iniziato a chiamarla la "nuova Irina Shayk" e forse anche per questo motivo lei ha puntato il proprio mirino su Cristiano Ronaldo. In una recente intervista Tanya si è infatti sbilanciata, corteggiando apertamente il portoghese: "CR7 è il ragazzo perfetto - ha spiegato a TMZ - Mi piacerebbe avere un appuntamento con lui anche se ha già una fidanzata...". Chissà cosa ne penserà Georgina.