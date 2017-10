Altro Calcio "Conte e Mourinho, siete sporchi"

Il Daily Mirror ha pubblicato la classifica delle squadre più fallose di Premier League: a sorpresa al vertice non ci sono le squadre di bassa classifica, ma i campioni in carica del Chelsea, seguiti a ruota dal Manchester United, con altre due squadre blasonate, come Tottenham e Arsenal, rispettivamente al 5° e al 6° posto. Il Newcastle di Rafa Benitez (a Napoli accusato di trascurare la fase difensiva e di eccessiva "leggerezza") è quarto dietro all'Huddersfield, altra neopromossa. Sfoglia la gallery per scoprire il numero di falli squadra per squadra. Il tabloid britannico ha definito "dirty", sporche, le squadre che si ritrovano ai piani alti di questa classifica. Nella top 10 (dove ci sono Everton, Crystal Palace, Brighton e Wba) mancano Liverpool e Manchester City, che privilegiano verticalizzazioni e possesso palla al calcio aggressivo.