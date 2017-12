Altro Calcio "Anche a Natale non ho cugini": Il Milan lancia la sfida all'Inter

"Anche a Natale non ho cugini". È questo lo slogan scelto dal Milan per pubblicizzare la vendita libera dei biglietti del derby di Coppa Italia (quarti di finale) in programma a San Siro mercoledì 27 dicembre. Nonostante il match si giochi durante le feste natalizie, al Meazza dovrebbe esserci una grande affluenza: già in mattinata i tifosi hanno risposto presente tanto che si sono formate code alle biglietterie di Casa Milan e anche sul web i numeri sono ottimi. I supporter del Diavolo sono dunque pronti a far sentire la loro vicinanza alla squadra in un momento di estrema difficoltà.