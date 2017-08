World Grand Prix, Italia-Brasile 2-3: azzurre sconfitte in finale

Il sogno è svanito sul più bello, quando l'impresa sembrava davvero possibile. L'Italvolley femminile si ferma a un passo dal trionfo dopo una cavalcata fantastica perdendo contro il Brasile nella finale della 25esima edizione del World Grand Prix, giocato a Nanchino. Una medaglia d'argento arrivata al tie break (26-24 17-25 25-22 22-25 15-8), che eguaglia il risultato raggiunto dal volley azzurro nella competizione internazionale nel 2004 e 2005 e che segna il ritorno sul podio di una grande manifestazione a distanza di sei anni (primo posto nella World Cup 2011).



Nonostante le molte debuttanti e un'età media di poco superiore ai 24 anni, l'Italia si è presentata alle Finali con un atteggiamento spavaldo, ma la "maledizione brasiliana" ha colpito ancora una volta. Mazzanti ha confermato il sestetto che ha battuto la Cina: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Caterina e Lucia Bosetti, centrali Cristina Chirichella e Raphaela Folie, libero De Gennaro. L'avvio di gara ha visto un Brasile più brillante, mentre le azzurre non sono riuscite a pungere in battuta, commettendo diversi errori. Avanti 23-21, nel momento chiave Malinov e compagne hanno accusato qualche passaggio a vuoto e così le brasiliane sono rientrate, chiudendo il set al secondo tentativo (24-26).



Al rientro in campo le azzurre si sono prontamente riscattate e con grande autorità hanno preso il comando del gioco, complice anche l'ingresso di Sara Bonifacio (25-17). Le azzurre hanno tenuto l'iniziativa anche nel terzo set e tutto sembrava predire (18-11) a un finale scontato, ma le sudamericane non si sono arrese e hanno operato il sorpasso (22-25). Superato il momento di crisi, De Gennaro e compagne hanno tentato di forzare subito il ritmo nella quarta frazione (8-5 e poi 19-12), ritrovando nel finale di set quella lucidità che era mancata prima (25-22). Nel tie-break la partenza a razzo del Brasile (8-3) ha tagliato le gambe alle azzurre che non sono più riuscite a recuperare (8-15).