Wimbledon, Fognini battuto da Murray ai sedicesimi

La sensazione di un'altra incompiuta forse alla fine prevale. Ma magari svanisce qualche secondo dopo, nel momento in cui Fabio Fognini (e con lui i suoi tifosi) si rendono conto di aver dato filo da torcere al giocatore numero 1 al mondo, davanti alla sua gente. Il miglior tennista italiano saluta Wimbledon al terzo turno, battuto da Andy Murray: finisce 6-2 4-6 6-1 7-5 dopo 2 ore e 41 minuti di battaglia, nemmeno tanti se pensiamo che si è arrivati al quarto set.



Proprio in quel set viene fuori il meglio e il peggio di Fognini. "È un genio", si legge a un certo punto su Twitter, nei commenti in tempo reale alla partita. Perché l'azzurro arriva fino al 5-2 e bastava un'altra "stoccata" per portare l'avversario al quinto set. E invece, un po' è venuto fuori il campione che è Murray, un po' sono emersi i difetti di Fognini, come quando, in uno dei 5 set point annullati in tre game diversi, l'arbitro gli ha fischiato il "punto disturbato". Fabio aveva urlato qualcosa quando la palla di Murray era finita proprio sulla linea e il gioco è stato interrotto. Lì il trend della partita è definitivamente cambiato e lo scozzese ha ribaltato la situazione, rimontando da 2-5 a 7-5. Una piccola impresa. E per Fognini una piccola "incompiuta".