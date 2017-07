Wimbledon, Federer fa 11: spazzato via Berdych, è in finale

Roger Federer va in finale a Wimbledon per l'undicesima volta nella sua carriera (record assoluto). Il fuoriclasse svizzero ha battuto in semifinale il ceko Tomas Berdych in tre set (7-6, 7-6, 6-4) e domenica incontrerà il serbo Cilic (che ha sconfitto Querrey in 4 set).

Nella sua carriera, Federer ha vinto sette titoli a Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) e ha perso in finale tre volte (2008, 2014, 2015): "Mi sento un privilegiato, non posso quasi crederci - ha commentato lo svizzero appena dopo la vittoria in semifinale - L'anno scorso sono stato fermo sei mesi dopo Wimbledon: ho avuto modo di capire cosa sarà la mia vita dopo il tennis, voglio essere un buon papà e un buon marito. Ma ho anche dato riposo al mio corpo. Non era certo che tornassi: e invece sono di nuovo al centrale di Wimbledon, dove tutti i tennisti vorrebero essere almeno una volta nella vita". (Figuratevi 11...)