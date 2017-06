Warriors, l'investitura di Steve Nash: "La squadra più forte di sempre"

Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green. 4 stelle che probabilmente neanche alla Playstation, ma che in questa stagione i Golden State Warriors potranno schierare tutti assieme. Una delle più clamorose e pazze free agency degli ultimi anni in Nba ha portato ai vice campioni in carica l’ex stella degli Oklahoma City Thunder: una possibilità nata grazie agli stipendi ancora non altissimi dei giocatori degli Warriors e alla volontà di KD di cambiare squadra per provare a vincere quell’anello che finora gli è sempre sfuggito.

E proprio l'anello è lo scontato obiettivo di stagione dei Warriors, che quest'anno sono "costretti" a vincere e a convincere. Steve Nash, ex stella di Lakers e Suns e Mvp del 2005, è convinto che Curry e compagni ce la faranno: "Hanno tutte le potenzialità per diventare la miglior squadra Nba della storia come potenziale offensivo - ha detto Nash - Se ognuno di loro si sacrificherà, sarà una sinfonia meravigliosa. Se ci riusciranno non avranno limiti" ha ssicurato l'ex playmaker.

Una sinfonia meravigliosa di cui si è avuto un assaggio anche nella passata stagione, quando i Warriors hanno battuto il record di vittorie che apparteneva ai Chicago Bulls di Michael Jordan. Su 82 partite di regular season la squadra di Steve Kerr ha vinto 73 volte e perso solamente 9, salvo poi perdere in finale contro i Cavs di Lebron. Ora, però, c'è un Durant in più...