Vonn e Miller, si allontana il debutto in Coppa del Mondo

Team USA dovrà far a meno di due dei suoi assi. Almeno fino a gennaio. Sembra infatti certa la notizia trapelata dagli States che vede i due fenomeni a stelle e strisce, Bode Miller e Lindsey Vonn, protagonisti del Circo Bianco non prima del gennaio 2017.



La campionissima americana del Minnesota è alle prese con un fastidioso recupero, dopo la frattura del braccio destro avvenuta l'11 novembre. La sciatrice ha svolto alcuni test con l'assistenza dello staff della nazionale. La speranza era di tornare in tempo per Lake Louise, il fortino indiscusso della Vonn con 18 trionfi. Ma il dolore è ancora troppo forte. I tempi di recupero con ogni probabilità si allungheranno fino all'inizio del nuovo anno.



Dopo le voci sempre più insistenti che davano per certo il suo ritorno in Coppa, amplificate anche a causa del contenzioso con lo sponsor tecnico Head, molti si aspettavano il ritorno di Miller già a dicembre. Ma sembra che si debba attendere ancora qualche settimana. L'olimpionico di Easton, premesso che riesca a risolvere la questione legale, scenderà in pista a dicembre per testare gli (eventuali) nuovi sci, della Bomber. Il debutto vero e proprio avverrà a gennaio, un mese prima dei Mondiali di Sankt Moritz in Svizzera. Giusto in tempo, insomma.