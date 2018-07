Volley, Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo: "Vediamo chi tira più forte"

Non solo la serie A e la Champions League, per Cristiano Ronaldo venire in Italia potrebbe significare cimentarsi pure nel volley. La FIPAV Lazio, infatti, su Facebook ha lanciato una sfida a Ivan Zaytsev e CR7: "Vi sfidiamo a verificare chi tira più forte, ci state?". Lo schiacciatore ed opposto di Modena Volley, non senza ironia ("secondo me si chiederà chi sono" e "poi date anche a me 30 milioni l'anno") ha accettato con entusiasmo, ora si attende la risposta dell'attaccante portoghese. Che deve stare attento: solo poche settimane fa Zaytsev ha battuto a 134 km/h durante Italia-Serbia di Nations League.