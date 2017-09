Volley, Zaytsev carica l'Italia: "Buon Europeo a tutti"

Finalmente ci siamo. Oggi al via gli Europei 2017 di volley maschile, in programma in Polonia dal 24 agosto al 3 settembre. Si parte stasera (ore 20:30) e sarà un inizio davvero col botto: i campioni del mondo della Polonia sfideranno la Serbia allo Stadio di Calcio di Varsavia davanti a oltre 65000 spettatori (!!!) per un big match già decisivo per il primo posto nel Pool A.

Si va tutti a caccia della Francia: la nazionale di coach Tillie due anni fa nell’edizione disputata fra Bulgaria e Italia ha vinto il titolo continentale ruggendo in finale davanti alla sorprendente Slovenia allenata da Andrea Giani. L’ex pallavolista azzurro è nel frattempo andato via, accasandosi sulla panchina della Germania, che affronterà proprio l’Italvolley di Chicco Blengini nel match d’esordio della nostra Nazionale, venerdì 25 agosto alle 20.30.

Italia e Germania sono infatti inserite nella Pool B (insieme a Repubblica Ceca e Slovacchia), che si disputerà totalmente a Stettino e lo scontro diretto di venerdì potrebbe già essere determinante per decretare l’accesso diretto ai quarti di finale (la prima si qualifica direttamente, la seconda è ripescata ai playoff a modalità incrociata: gruppo A vs. gruppo C; gruppo B vs. gruppo D).

L’Italia che si presenta in Polonia è profondamente diversa rispetto a quella che è stata assoluta protagonista alle Olimpiadi in Brasile. Le assenze di Ivan Zaytsev (per il noto caso scarpe), di Osmany Juantorena (anno sabbatico dall’azzurro) e di Emanuele Birarelli (stop per il capitano, definitivo?) hanno sicuramente indebolito sulla carta una squadra che si è ritrovata spaesata in World League, concludendo il prestigioso torneo internazionale all’ultimo posto.

Da quelle settimane disastrose, però, i ragazzi hanno tratto insegnamento e sembrano essersi ricompattati più che mai: il ct Chicco Blengini è riuscito a creare un gruppo molto unito e convinto dei propri mezzi, altamente motivato e che vuole sorprendere durante la rassegna continentale. A conferma dell'unione del gruppo anche l'incitamento arrivato via Facebook dal grande escluso, lo Zar Zaytsev: "Che tu possa avere, sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Buon Europeo a tutti e sempre Forza Italia"

Tutti i gironi

POOL A (a Danzica): Polonia, Serbia, Finlandia, Estonia

POOL B (a Stettino): Italia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia

POOL C (a Cracovia): Russia, Bulgaria, Slovenia, Spagna

POOL D (a Katowice): Francia, Belgio, Paesi Bassi, Turchia