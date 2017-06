Volley, World League 2017: ecco la composizione delle pool

La composizione delle pool della World League 2017 di volley è stata definita. Come in occasione dell'anno scorso, la formula del torneo sarà molto simile a quella del World Grand Prix. Tramite sorteggio, le 12 nazionali del gruppo 1 sono state suddivise in nove pool, decisive per stilare la classifica da cui usciranno le partecipanti alle Final Six. Il primo quadrangolare si giocherà in Italia - dal 2 al 4 giugno - e, oltre agli azzurri di Blengini, ci saranno anche Brasile, Polonia e Iran, mentre tra il 9 e l'11 giugno, la nostra nazionale affronterà Francia, Russia e Stati Uniti. Infine, nel terzo fine settimana eliminatorio, l'Italia se la vedrà con Belgio, Canada e Francia. La fase finale della World League si giocherà dal 28 giugno al 2 luglio.