Volley, verso l'Europeo 2017: poker Italia, l'Austria si inchina

Buon esordio per le azzurre del volley nella prima uscita della tre giorni di Montecatini che vale la qualificazione all’Europeo 2017 di Georgia e Azerbaigian. L’Italia del ct Cristiano Lucchi – reduce dalle 3 vittorie in altrettante gare in Ucraina – batte l'Austria con un netto 3-0 (25-14, 26-24, 25-15) nonostante un inizio un po' sotto ritmo e i tanti pericoli corsi nel secondo set.

Troppo grande il divario tecnico tra le austriache e le nostre ragazze, che però in vista della decisiva gara con l’Ucraina di domenica, dovranno essere in grado di dare qualcosa di più, a partire dalla capitana Valentina Tirozzi (4 i muri subiti nel 2° set). L’occasione per ritrovare la giusta fiducia arriva già sabato sera contro la non irresistibile Lettonia, che nella gara d’apertura a Montecatini è caduta rovinosamente 0-3 contro l’Ucraina (25-12, 25-9, 25-12).

Classifica: Italia 4-0; Ucraina 3-1; Austria 1-3; Lettonia 0-4.