Volley uomini, super Lube contro Piacenza

Quattro squadre a punteggio pieno dopo la seconda giornata di Superlega di volley maschile, su tutte svetta la Lube Civitanova che all'Eurosuole Forum vince con un secco 3-0 il big match contro Piacenza, in partita solo nel secondo set e che vede un terzo parziale drammatico (25-9). Successo meno netto di Perugia che cede un set a Padova, il primo, soffre nel secondo ma recupera e chiude 3-1.



Anche Modena e Trento salgono a sei punti. I campioni in carica, trascinati dai 22 punti Vettori, vincono 31 contro Milano mentre i trentini superano senza difficoltà Sora in trasferta. Infine prima vittoria per Monza, 3-0 sul campo di Vibo Valentia.