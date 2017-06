L'Azimut Modena ha vinto la supercoppa italiana di pallavolo maschile battendo la Sir Safety Conad Perugia per 3-2 (25-22, 19-25, 25-22, 24-26, 17-15) nella finale disputata a Modena.



La finale per il terzo posto e' stata vinta dalla Lube Civitanova che si e' imposta sul Diatec Trentino per 3-2 (23-25, 25-20, 21-25, 26-24, 20-18).