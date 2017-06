Volley, Superlega, 3° turno: Perugia e Civitanova sole in testa

Civitanova e Perugia vincono e restano da sole in vetta alla classifica di SuperLega a punteggio pieno dopo tre giornate. La Lube batte 3-1 in rimonta Latina, mentre Perugia si sbarazza in tre set di Sora. Si staccano invece i campioni in carica di Modena, che vincono ma sono costretti al primo tie-break del loro campionato da Ravenna. Primo ko per Verona, con regala a Piacenza la prima vittoria stagionale, bene Molfetta e Monza.

I Campioni d’Italia si sono trovati sotto per 2-0 nel derby con Ravenna, ma al Pala De André i Canarini hanno inscenato una rimonta da urlo, ribaltando la contesa e imponendosi al tie-break dopo aver vinto il quarto e quinto parziale ai vantaggi. A fare la differenza Earvin Ngapeth (20) e Luca Vettori (16, non al top), affiancati da un buon Cook (11) che è stato preferito a capitan Petric.

Perugia è stata l’unica big a vincere agevolmente la propria sfida, sbrigando 3-0 la pratica sul campo della neopromossa Sora. I Block Devils volano così al comando della classifica generale insieme a Civitanova grazie alla prestazione sopra le righe del centrale Simone Buti che ha affiancato Marko Podrascanin (10) al posto di Emanuele Birarelli: 11 punti per il Buto, stesso score dello Zar Ivan Zaytsev.

Civitanova ha invece perso il primo set sul campo di Latina, ha sofferto anche nella terza frazione ma alla lunga la Lube è uscita vittoriosa trascinata da un super Tsvetan Sokolov (23 punti, 4 muri, 2 aces) e dal solito Osmany Juantorena (17 punti, 5 aces). Ai laziali, incappati nella terza sconfitta consecutiva, non sono bastati i 19 punto di Fox Fei.

C’era grande attesa per la prima di Leo Marshall tra le fila di Piacenza. Lo schiacciatore di origini cubani ha segnato 16 punti risultando decisivo nella vittoria dei padroni di casa su Verona che viene così sconfitta per la prima volta in stagione. Primo successo per gli emiliani che hanno limitato al meglio i 27 punti di Uros Kovacevic.

Monza ha sfatato il tabù vincendo per la prima volta in casa il tesissimo derby con Milano. In una delle partite più attese e sentite dell’intera SuperLega, è stata determinante l’assenza dell’infortunato Skrimov tra le fila dei meneghini. Monza è però stata nettamente superiore in tutti i fondamentali e ha dominato l’incontro trascinata prima dal centrale Verhees e poi dagli attaccanti Fromm e Hirsch che si sono scatenati (15 e 16 punti a testa).

Molfetta espugna il campo di Vibo Valentia trovando la prima vittoria stagionale. Tutti in piedi per la partita strepitosa di Giulio Sabbi, opposto dei pugliesi che si è esaltato segnando addirittura 35 punti.

Classifica: Lube Civitanova e Sir Safety Perugia 9; Diatec Trentino e Azimut Modena 8; Calzedonia Verona 7; Gi Group Monza 6; Kioene Padova 4; Bunge Ravenna, Exprivia Molfetta e Revivre Milano 3; Lpr Piacenza 2; Top Volley Latina 1; Callipo Vibo Valentia e Biosi' Sora 0.