Volley, Mondiale per Club: niente finale per Trento

Niente finale e niente rivincita per Trento nel Mondiale per Club di volley uomini: vince ancora una volta lo Zenit Kazan, anche se rispetto all'anno scorso il successo dei russi è molto più netto. Finisce 3-0 per i Campioni d'Europa la prima semifinale in Brasile, lo Zenit affronterà una tra il Bolivar e Sada Cruzeiro, alla Diatec rimane la finalina che se non altro potrà riportare dopo 3 anni sul podio mondiale la squadra di Lorenzetti.



Il primo set, dopo un buon avvio di Trento, finisce 25-18 per i russi. L'unico set battuto, alla fine, è risultato il secondo (25-23): troppo netta la superiorità dei russi, con grande efficacia in tutti i fondamentali (60% in attacco, 8 muri e 5 ace). Nel terzo la Diatec tiene fino al 9-9 ma il Kazan accelera con Anderson, Volvich e Mikhailov e chiude con lo stesso punteggio del primo parziale.