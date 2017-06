Volley, Mondiale per Club: in semifinale sarà ancora Trento-Kazan

A tre anni di distanza dall'ultima volta, la Trentino Volley ritorna fra le prime quattro squadre del pianeta. Dopo aver conquistato l'oro per quattro edizioni consecutive a Doha, fra il 2009 e 2012, e la medaglia di bronzo proprio a Betim nel 2013, la società di via Trener ha ottenuto il pass per la semifinale battendo l'Upcn San Juan con un netto 3-0. Con questo successo la squadra italiana chiude come prima classificata della Pool B e questa sera alle 19 si giocherà un posto nella finale del Mondiale per Club 2016.

L'avversario da superare per raggiungere la finalissima sarà ancora una volta la corazzata Zenit Kazan (seconda classificata della Pool A), nel remake della finale di Champions League 2016 di Cracovia (la notte della grande illusione, con la Diatec avanti di due set nonostante gli infortuni, ma poi rimontata e battuta), ma anche dello stesso match andato in scena a Doha, sempre in semifinale, nel 2011 e nel 2012.

"Siamo contenti di aver centrato l'obiettivo minimo che ci eravamo posti alla vigilia del torneo - ha detto l'allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita - Giocare una semifinale del Mondiale è un grande traguardo, che ci consentirà di affrontare una delle formazioni più forti in assoluto come il Kazan. Sappiamo che sarà durissima, ma partite come quella che ci attendono fra poche ore sono in grado di offrirci tanti spunti e farci crescere. Lotteremo al massimo delle possibilità, facendo tesoro delle indicazioni positive emerse in questa prima fase. Con l'Upcn abbiamo fatto sino in fondo il nostro dovere e anche nel terzo set la prova di chi è subentrato è stata molto convincente".

La seconda semifinale, in programma questa sera alle 22, vedrà affrontarsi il Sada Cruzeiro campione in carica e gli argentini del Bolivar, secondi dietro ai trentini nel girone B.