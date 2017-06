Volley, Mondiale per Club: il sogno della Pomì si infrange al tie-break

Sfuma al tie-break il sogno della Pomì Casalmaggiore di conquistare il titolo iridato del Mondiale per Club. Le ragazze in rosa di coach Caprara costruiscono l'ennesima impresa, arrivando a comandare 10-8 nel quinto set che assegna il primato mondiale. Manca solo l'ultimo mattone, che è invece l'Eczacibasi VitrA Istanbul a porre in cima agli altri.

Le turche allenate da Massimo Barbolini, il tecnico che qualche mese fa condusse le lombarde sul trono d'Europa, conquistano il 'Volleyball Women's Club World Championship' per il secondo anno consecutivo dopo il trionfo di un anno fa. Il 3-2 (25-19, 20-25, 25-19, 22-25, 15-11) a favore di Istanbul racconta solo in parte l'altalena di emozioni che Casalmaggiore ha regalato.

Le rosa hanno saputo soffrire e rinascere più volte nel corso della partita, sprintando all'inizio del secondo set (7-0) dopo aver perso il primo, esplodendo nel finale del quarto parziale con il bolide di Samanta Fabris - 22 punti per l'opposta croata, uno in meno di Tatiana Kosheleva, fuoriclasse russa che ha sopperito alla giornata non particolarmente felice in attacco della serba Boskovic e della statunitense Larson.

Casalmaggiore ha continuato a tirare a tutto braccio, con un'Anastasia Guerra già in grado di competere ai più alti livelli, con una Lucia Bosetti rientrata nella fase decisiva del match al posto di Valentina Tirozzi. Ma l'Eczacibasi ha vinto tutti gli scambi prolungati, ha recuperato e vinto con merito. Anche con l'aiuto del Challenge, chiamato sul vantaggio di 12-11: non un errore di Kosheleva, ma lo zampino del muro rosa e dal possibile 12-12 si è passati a un 13-11 che ha significato il Ko della Pomì.

I rimpianti per come è finita l'avventura di Manila vengono comunque mitigati dalla soddisfazione per aver riportato così in alto l'Italia anche fuori dall'Europa: è il miglior risultato per una squadra di serie A femminile da quando il Mondiale per Club è stato ripristinato, nel 2010