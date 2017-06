Volley, Mondiale per Club: esordio da dimenticare per la Pomì

Esordio amaro per la Pomì Casalmaggiore nel Mondiale per club di volley femminile. A Manila le ragazze di coah Caprara, campionesse d'Europa in carica, vengono infatti travolte 3-0 dall'Eczacibasi Istanbul dell'ex allenatore Barbolini: un match senza storia dall'inizio alla fine, una vera e propria lezione di volley quella subita dalla Pomì, come suggeriscono i parziali (25-17, 25-18, 25-15) con la Boskovic grande protagonista della partita (18 punti). Mercoledì per Casalmaggiore c'è l'impegno contro il Rexona Rio, avversario più abbordabile, contro il quale non sarà ammesso alcun l'errore: perdere contro le brasiliane vorrebbe dire abbandonare i sogni di gloria.