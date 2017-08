Volley, impresa italiana al World Grand Prix: finale col Brasile

Una grande, magnifica Italia ha piegato 3-1 (18-25, 25-23, 25-22, 27-25) le campionesse olimpiche cinesi, conquistando la sua seconda storica finale nel World Grand Prix. Le azzurre di Mazzanti hanno sfoderato una prestazione di altissimo livello. Con un'eccezionale prestazione corale, Chirichella e compagne hanno saputo reggere l'urto iniziale delle cinesi, per poi venire fuori alla distanza.



Dal secondo set in poi, infatti, il muro difesa-azzurro ha contenuto l'attacco avversario e ha alzato il ritmo mettendo in grandissima difficoltà la Cina. Grazie al successo, domani l'Italia si giocherà la vittoria del torneo contro il Brasile, oggi uscito vittorioso dalla semifinale con la Serbia 3-1 (20-25, 25-23, 25-14, 25-23). Per la nazionale italiana si tratta della seconda finale raggiunta nel Grand Prix: la prima fu nel 2004 a Reggio Calabria e in quel caso l'Italia venne battuta dal Brasile 3-1.