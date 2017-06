Volley, giocare a Santo Stefano funziona: record di pubblico

Record assoluto di giornata in questa stagione e secondo di sempre quanto a pubblico, il 26 dicembre, per il campionato di pallavolo italiano. Sono stati infatti 23.458 gli spettatori della 'SuperLega UnipolSai' nella gare giocate a Santo Stefano, secondi solo ai 23.742 spettatori delo stesso giorno del 2005. Primato, invece, per il dato sull'incasso: nel turno festivo il totale è stato di 176.081,03 euro contro i 141.822,97 euro del 2005, così come la media di 25.154,43 euro contro i 20.260,42 euro del 2005.

"E' da dodici Campionati, con le dovute eccezioni di calendario - spiega una nota - che la Lega Pallavolo Serie A porta avanti la propria scelta" di giocare a santo Stefano "con successo, supportata da sempre più consistenti dati di pubblico e incasso nei palasport, tanto da essere emulata negli anni da altri campionati sportivi, con anche il mondo del calcio che inizia a strizzare l'occhio alla possibilità di non sospendere la disputa delle gare nel periodo delle feste natalizie".