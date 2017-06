Volley femminile, A1: alla Pomì Casalmaggiore l'anticipo della prima giornata

Nell'anticipo della prima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, la Pomì Casalmaggiore vince 3-2 sul campo del Club Italia. Successo non facile per coach Giovanni Caprara, che risparma il capitano Tirozzi, acciaccata, in vista della trasferta mondiale a Manila: al suo posto, la ex di turno Guerra. Il primo set va alle padrone di casa, che si impongono 25-22. Dopo la pausa scende in campo un'altra Pomì, che porta a casa con grande veemenza il secondo set (25-20), dove, tra l'altro, Caprara chiama il primo videocheck della storia del volley femminile italiano (battuta confermata fuori). Il Club Italia si aggiudica il terzo set (25-13), mentre nel quarto Casalmaggiore torna a fare la voce grossa (25-11). Si decide tutto nel tie-break, dove i salvataggi di Sirressi e l’esperienza di Lloyd e Bosetti fanno la differenza. Ora Casalmaggiore può concentrarsi sulla FIVB Volleyball Women’s Club World Championship 2016: giovedì mattina in programma la partenza da Malpensa.