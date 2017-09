Volley, Europeo donne: Italia eliminata dall'Olanda

Si ferma ancora una volta nei quarti il cammino dell'Italia femminile di pallavolo agli Europei. Anche a Baku le azzurre non riescono a centrare l'obiettivo semifinale, come era già accaduto nel 2013 e nel 2015: stavolta a spegnere il sogno dell'Italia è stata l'Olanda che si è imposta nettamente per 3-0 (25-17, 25-20, 25-13).



Pronostico rispettato, dunque: le azzurre di Mazzanti non avevano mai convinto nella fase a gironi e serviva un'impresa per superare le Orange. Il risultato e l'andamento del match parlano chiaro: il secondo set è stato quello più combattuto, ma l'Italia è rimasta in ogni caso sempre sotto nel punteggio, nel terzo le azzurre hanno sognato giusto un attimo, quando sono andate sul 2-1, ma presto sono tornate dietro e non hanno più reagito.