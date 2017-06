Volley donne, l'Italia batte l'Ucraina e si qualifica per gli Europei

Obiettivo centrato dalla nazionale italiana femminile di volley, che grazie al 3-1 (25-11, 18-25, 25-20, 25-15) sull'Ucraina si e' guadagnata la qualificazione diretta ai Campionati Europei 2017 (Azerbaigian e Georgia). Le ragazze di Cristiano Lucchi si sono ampiamente meritate il pass, chiudendo il torneo con sei successi in altrettanti incontri (17 punti).



La vittoria decisiva è stata quella di domenica contro l'Ucraina, avversaria già piegata 3-2 nella gara di andata. Rispetto al precedente match l'Italia ha dovuto soffrire di meno, faticando solamente nel secondo parziale. Per il resto della partita la squadra azzurra ha gestito bene la tensione, tenendo sempre in mano il controllo del gioco. La giovane formazione di Lucchi (neanche 22 anni l'eta' media) ha così ottenuto la qualificazione alla rassegna continentale.



Da segnalare la prova di Paola Egonu (top scorer con 19 punti), Caterina Bosetti (16 punti) e Cristina Chirichella (15). Prezioso anche l'apporto di Raphaela Folie (3 muri) e Valentina Tirozzi, incisiva in diversi momenti chiave