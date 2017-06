Volley, Casalmaggiore vince e spera ancora. Ok Trento

Riscatto di Casalmaggiore nel Mondiale per club di volley donne in corso a Manila: dopo la sconfitta contro le turche del Eczacibasi Istanbul, la Pomì batte 3-2 (17-25, 25-20, 25-20, 19-25, 18-16) il Rexona Rio e rimane in corsa per un posto in semifinale.



Dopo un avvio difficile, Casalmaggiore ha presto ritrovato automatismi e unità vincendo il secondo e terzo set prima della reazione delle brasiliane nel quarto. Nel tie-break, vero e proprio miracolo delle campionesse italiane, che annullano tre match point (due sul 13-14 e 14-15) fino al muro di Lloyd che vale il 18-16 finale.



Ora, per approdare in semifinale, le ragazze di Caprara dovranno battere le padrone di casa di Manila, impegno facile sulla carta, e sperare che Rexona non battano Istanbul.

Tra gli uomini, bene anche Trento che liquida con un secco 3-0 i padroni di casa del Minas Tenis Clube. Partita mai in difficoltà per la Diatec che vince con i parziali di 25-23, 25-19, 25-23 e che accusa solo qualche piccolo passaggio a vuoto nel primo e terzo set. La squadra di Lanza sale così in vetta assieme a Bolivar e Upcn, mettendo il girone nel giusto binario verso la qualificazione alle semifinali.