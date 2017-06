Volley A1 femminile, Conegliano cade all'esordio

Dopo la vittoria di Casalmaggiore su Casa Italia, la prima giornata di volley A1 femminile regala un risultato a sorpresa per Conegliano: i campioni in carica (prima del match issato lo scudetto al Palaverde), infatti, perdono al tie-break contro Scandicci. La Imoco viene rimontata due volte (25-20, 21-25, 25-18, 23-25) fino ad arrivare al quarto parziale dove la Savino del Bene approfittano della prova di Meijners con 17 attacchi vincenti, 2 muri e 2 ace.



Parte bene, invece, Monza che all'esordio nella massima serie batte 3-1 Montichiari 25-20, 21-25, 25-22, 25-21 con la Aelbrecht sugli scudi. Alla Metalleghe non bastano i 22 punti della Malagurski e i 14 della Gioli.