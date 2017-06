Venus Williams coinvolta in un incidente mortale in Florida

Paul Rogers, portavoce della polizia di Palm Beach, in Florida, ha confermato il coinvolgimento di Venus Williams in un incidente stradale accaduto il 9 giugno scorso e che sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Tutto ciò dopo che il sito Tmz, autore di vari scoop in passato, aveva pubblicato la notizia che nei primi giorni del mese la tennista era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui c'era stata una vittima.



Tmz aveva raccolto anche la testimonianza della moglie della suddetta vittima: a un incrocio molto trafficato a Palm Beach, tra Northlake Boulevard e Ballen Isles Drive, l'auto guidata dalla Williams sarebbe andata a sbattere contro quella su cui si trovavano lei e il marito, Jerome Barson, che poi era stato trasportato in ospedale, dove è morto dopo due settimane.



Venus sarebbe stata chiamata a deporre e avrebbe spiegato che mentre cercava di attraversare l'incrocio, bloccato per il traffico, si era trovata di fronte all'improvviso l'altra vettura, non riuscendo ad evitare l'impatto. Secondo il sito, la polizia avrebbe appurato la colpevolezza della Williams.



L'avvocato di Venus Williams, Malcolm Cunningham, ha precisato che la sua assistita non è indagata "nè ci sono accuse a suo carico" nell'ambito della vicenda dell'incidente stradale occorsole lo scorso 9 giugno. Il legale ha confermato che c'è stata una vittima, e che la Williams "ha porto le sue più sentite condoglianze alla famiglia che ha perso uno dei suoi cari". Ha poi specificato che la sua cliente "ha attraversato un incrocio con il semaforo verde, procedendo ad un'andatura di cinque miglia all'ora, e in quel momento è stata colpita da un'altra auto che sopraggiungeva".